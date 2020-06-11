Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ

Правоохранители пришли к одесскому активисту Сергею Стерненко с постановлением суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Одесскому активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"К Сергею Стерненко приехали с постановлением о принудительном приводе в СБУ", – написал он.

По словам Найема, такой привод возможен только в случае, если человек получил повестку, но не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки.

"Но Сергей, получив повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за два дня до даты, на которую вызывают, а Уголовный процессуальный кодекс в ст. 135 указывает, что должно быть минимум три дня", – отметил адвокат.

Он утверждает, что таким образом судья, принимая решение о принудительном приводе, пренебрег нормами процессуального кодекса.

"В 12.00 будем в СБУ. Переулок Аскольдов, дом 3а", – добавил Найем.

24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений.

7 июня СБУ вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения. Активист в ответ заявил, что не явится "по объективным причинам". Когда же мужчина все-таки пришел, следователь к нему не вышел и подозрение не вручил.