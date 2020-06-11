Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ

Правоохранители пришли к одесскому активисту Сергею Стерненко с постановлением суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активист намерен прийти в СБУ для допроса
Активист намерен прийти в СБУ для допроса
Фото: ZMINA. Центр прав людини / Facebook

Одесскому активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"К Сергею Стерненко приехали с постановлением о принудительном приводе в СБУ", – написал он.

По словам Найема, такой привод возможен только в случае, если человек получил повестку, но не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки.

"Но Сергей, получив повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за два дня до даты, на которую вызывают, а Уголовный процессуальный кодекс в ст. 135 указывает, что должно быть минимум три дня", – отметил адвокат. 

Он утверждает, что таким образом судья, принимая решение о принудительном приводе, пренебрег нормами процессуального кодекса.

"В 12.00 будем в СБУ. Переулок Аскольдов, дом 3а", – добавил Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/3108011725910997

24 мая 2018 года в результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. Сам активист говорил, что его вызывали для вручения подозрения, но из-за общественного резонанса следователи отказались от предъявления обвинений.

7 июня СБУ вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения. Активист в ответ заявил, что не явится "по объективным причинам". Когда же мужчина все-таки пришел, следователь к нему не вышел и подозрение не вручил.

Теги: СБУ, следствие, правоохранители, Сергей Стерненко, Маси Найем, следователь, судья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS