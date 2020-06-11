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ПОЛИТИКА

Юрист, выпускница Могилянки и Кембриджа. Стало известно, кто сменит Вакарчука в Раде

Нардепом в Верховной Раде вместо сложившего полномочия лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука вероятно станет 19-й номер в списке политсилы Алина Свидерская.

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В 2015 году Свидерская была советником министра экономики и по вопросам дерегуляции
В 2015 году Свидерская была советником министра экономики и по вопросам дерегуляции
Фото: Alina Sviderska / Facebook

Вместо Святослава Вакарчука в Верховную раду по спискам партии "Голос" зайдет Алина Свидерская. Об этом музыкант и нардеп заявил сегодня в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская", – сказал Вакарчук.

Свидерская идет в списке политсилы под номером 19. По данным организации "Чесно", она – юрист, правозащитник, общественный деятель. Окончила Киево-Могилянскую академию и университет британского Кембриджа по специальности "правоведение". Член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. Основательница и председатель Кембриджского сообщества Украины.

В 2013 году была юристом в юридической компании Clifford Chance. В 2015 году – советником министра экономики Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции.

С 2016 года – партнер в компании Aice Hydro AS, которая занимается поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. С 2017 года – глава и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

Издание LB.ua пишет, что Свидерская – жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Вакарчук сегодня заявил, что его основной целью прихода в парламент было привести в Верховную Раду новых патриотичных людей, а теперь он слагает полномочия нардепа.

Музыкант уже второй раз уходит из Верховной Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". А в сентябре 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий.

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою партию "Голос"Музыкант сообщил, что она будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".

Теги: Верховная Рада, Святослав Вакарчук, народные депутаты, партия Голос, партия
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