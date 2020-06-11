Вакарчук уходит из Верховной Рады

Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его основной целью прихода в парламент было привести в Верховную Раду новых патриотичных людей.

Нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук объявил об уходе из Верховной Рады. Об этом он сообщил 11 июня во время брифинга в Мариинском парке в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Надеюсь, в ближайшее время его должным образом рассмотрят. Это решение не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или деятельность в партии "Голос", – отметил он.

На брифинге Вакарчук заявил, что его основной целью было привести в парламент новых патриотичных людей.

"И вот я считаю, что по большей мере наша задача выполнена. Наша фракция хоть и небольшая, но эффективная... Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз. Частично моя задача выполнена", – отметил он.

Вакарчук подытожил, что считает свою миссию частично выполненной, фракцию "Голос" ждет много важных событий. Также он рассказал, что за последние годы на него вылили очень много информационной грязи.

"Последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить информационное дерьмо, дезинформацию, грязь и прочий негатив. На меня это не действует, лейте на здоровье. Но это все появилось тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль о том, что я буду баллотироваться в президенты. И с тех пор не прекращалось", – отметил он.

LB.ua, ссылаясь на источники, пишет, что решение об уходе было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это "рабочими дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Кроме того, после избрания Киры Рудик главой партии "Голос" Вакарчук, по словам депутатов, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. "Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды, и это – новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия".

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов: "Часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование и позиции Славы этому препятствуют".

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". А в сентябре 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий.

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою партию "Голос". Музыкант сообщил, что она будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".