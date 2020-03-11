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ПОЛИТИКА

Партию "Голос" вместо Вакарчука возглавила Рудик

Бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что новый председатель партии Кира Рудик будет приносить в работу политической силы "современность", а он займется развитием партии.

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Вакарчук: Моя миссия и дальше приводить в политику новых, честных, профессиональных людей с собственным видением
Вакарчук: Моя миссия – и дальше приводить в политику новых, честных, профессиональных людей с собственным видением
Фото: goloszmin.org

11 марта лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Golos Zmin, что с сегодняшнего дня его место займет член партии Кира Рудик.

"Мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых, профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды – Киру Рудик", – заявил Вакарчук.

По его словам, Рудик "олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами".

"А я как лидер буду продолжать развитие партии. Моя миссия – и дальше приводить в политику новых, честных, профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", – добавил Вакарчук.

ВИДЕО
Видео: Golos Zmin / YouTube

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою партию, с которой пошел на выборы в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".

24 июля политическая партия "Голос" избрала своим председателем Вакарчука

На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года "Голос" преодолел пятипроцентный барьер, набрав 5,82%. 

Рудик – первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "информационные технологии". Работала тестировщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Также она руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек.

Теги: Святослав Вакарчук, политика, парламент, партия Голос, партия, Кира Рудик
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