Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому, хуже всего – к Порошенко – исследование

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, к лидеру партии "Европейская Солидарность" негативно относится 61% украинцев, в то время как президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 47% украинцев.

Количество украинцев, которые положительно относятся к Зеленскому, упало на 13% Фото: Володимир Зеленський / Facebook

К нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскогму положительно относились в феврале 47% украинцев, отрицательно – 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что, по сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13%, а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 10%.

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных (в декабре 2019-го таких было 12%), отрицательно – 33% (в декабре – 22%).

К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова положительно относится 21% опрошенных, отрицательно – 16% (в декабре – 11%).

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных (в декабре – 22%), отрицательно – 36%.

К лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%; к сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31%; к лидеру фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно – 45%; к сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадиму Рабиновича положительно относятся 14%, отрицательно – 41%.

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.