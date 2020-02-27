Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому, хуже всего – к Порошенко – исследование

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, к лидеру партии "Европейская Солидарность" негативно относится 61% украинцев, в то время как президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 47% украинцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Количество украинцев, которые положительно относятся к Зеленскому, упало на 13%
Количество украинцев, которые положительно относятся к Зеленскому, упало на 13%
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

К нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскогму положительно относились в феврале 47% украинцев, отрицательно – 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что, по сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13%, а доля тех, кто относится к нему негативно, возросло на 10%.

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных (в декабре 2019-го таких было 12%), отрицательно – 33% (в декабре – 22%). 

К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова положительно относится 21% опрошенных, отрицательно – 16% (в декабре – 11%). 

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных (в декабре – 22%), отрицательно – 36%. 

К лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%; к сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31%; к лидеру фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно – 45%; к сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадиму Рабиновича положительно относятся 14%, отрицательно – 41%.

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Оппозиционная платформа – За жизнь, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Война на Донбассе продолжается пять лет
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
9,6% украинцев считают, что на Донбассе идет война между США и РФ – опрос
Вчера 17.12
"Слуга народа" является лидером электоральных симпатий украинцев
"Голос" не преодолел бы барьер на выборах в Раду, а "Слуга народа" набрала бы меньше, чем в 2019 году – опрос
25 февраля, 2020 20.09
Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года
На президентских выборах Зеленский получил бы больше голосов, чем в 2019 году – опрос
25 февраля, 2020 18.18
Верховная Рада, которую возглавляет Дмитрий Разумков, президент Украины Владимир Зеленский и правительство Алексея Гончарука теряют доверие украинцев
ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА
Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину существенно снизился – опрос
24 февраля, 2020 17.20
Зеленский является лидером электоральных симпатий украинцев
ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА
Опрос: За Зеленского на выборах готовы проголосовать 40,1% украинцев, за "Слугу народа" – 36,4%
24 февраля, 2020 16.00 |обновлено
Поселение эвакуированных из Китая в медцентре в Новых Санжарах сопровождалось протестами. В автобусах прибывших разбили окна
ОБЩЕСТВО
Большинство украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая – опрос
24 февраля, 2020 14.29
Украинскому правительству доверяют только 28% украинцев
Только 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства – опрос
21 февраля, 2020 11.59
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
Звезда фильмов "Один дома" Калкин появится в "Американской истории ужасов 10"
Звезда фильмов "Один дома" Калкин появится в "Американской истории ужасов 10"
Панайотов опроверг участие в конкурсе "Евровидение 2020" от России
Панайотов опроверг участие в конкурсе "Евровидение 2020" от России
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS