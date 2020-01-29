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Вакарчук заявил, что не знает стоимости своего выступления на новогоднем корпоративе в Минске

По словам украинского нардепа и музыканта Святослава Вакарчука, на новогоднем корпоративе в Минске он выступал вместе с группой "Океан Ельзи" согласно договоренности, достигнутой еще до его избрания в Верховную Раду.

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Вакарчук о гонораре: Вопрос не ко мне
Вакарчук о гонораре: Вопрос не ко мне
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook

Музыкант, народный депутат Украины Святослав Вакарчук заявил, что не знает стоимости выступления его группы "Океан Ельзи" на новогоднем корпоративе в Минске, где он принимал участие. Об этом он сообщил YouTube-каналу "Орестократія" в интервью, которое было опубликовано 29 января.

Вакарчука спросили о "стоимости корпоратива".

"Это вопрос сегодня не ко мне. Я не веду никакой бизнес-деятельности. Я не знаю, честно говоря. Я говорю как есть. Я не знаю. Это не мое дело", – ответил он.

Музыкант рассказал, что на концерте присутствовало около 2 тыс. молодых людей из разных стран мира, в том числе из Украины.

"Поскольку у нас не так много возможностей выступать перед этими людьми, мы воспользовались возможностью. Тем более, что все договоренности были сделаны еще до того, как я попал в Верховную Раду, и это был единственный случай, когда мы себе позволили это сделать", – объяснил Вакарчук.

Он добавил, что Конституция Украины не запрещает ему заниматься творчеством.

Telegram-канал "Новина" утверждал (сейчас канал скрыт от рядовых пользователей), что компания Wargaming, которая известна игрой World of Tanks, заплатила Вакарчуку за выступление на их новогоднем корпоративе €100 тыс. По райдеру, якобы было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Пресс-служба "Океану Ельзи" заявила, что информация о коммерческой деятельности группы является конфиденциальной.

Лидер группы "Океан Ельзи" Вакарчук во второй раз стал народным депутатом. В первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.

Теги: музыка, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, Минск, народные депутаты, концерт, World of Tanks, музыкант, творчество, корпоратив
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