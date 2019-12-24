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Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

По информации Telegram-канала "Новина", за выступление на корпоративе компания Wargaming, которая уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр, заплатила лидеру фракции "Голос", музыканту Святославу Вакарчуку €100 тыс.

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В "Голосе" подчеркнули, что Вакарчук может заниматься музыкой
В "Голосе" подчеркнули, что Вакарчук может заниматься музыкой
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер фракции "Голос", музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба "Голоса" в Facebook.  

"В субботу, 21 декабря, "Океан Ельзи" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", – сообщили в "Голосе".

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/444496942885148

Telegram-канал "Новина" утверждает, что за выступление Вакарчуку заплатили €100 тыс. По райдеру, было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Скриншот: НОВИНА / Telefram
Скриншот: НОВИНА / Telegram

Wargaming уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр. Центральный офис компании находится на Кипре, а центры разработки – в Минске, Киеве и Санкт-Петербурге.

Лидер группы "Океан Ельзи" Вакарчук во второй раз стал народным депутатом. В первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.

Теги: музыка, Святослав Вакарчук, депутаты, Океан Ельзи, Минск, законодательство, World of tanks, работа, музыкант
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