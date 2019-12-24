Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

Лидер фракции "Голос", музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба "Голоса" в Facebook.
"В субботу, 21 декабря, "Океан Ельзи" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", – сообщили в "Голосе".
Telegram-канал "Новина" утверждает, что за выступление Вакарчуку заплатили €100 тыс. По райдеру, было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.
Wargaming уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр. Центральный офис компании находится на Кипре, а центры разработки – в Минске, Киеве и Санкт-Петербурге.
Лидер группы "Океан Ельзи" Вакарчук во второй раз стал народным депутатом. В первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.