Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

По информации Telegram-канала "Новина", за выступление на корпоративе компания Wargaming, которая уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр, заплатила лидеру фракции "Голос", музыканту Святославу Вакарчуку €100 тыс.

В "Голосе" подчеркнули, что Вакарчук может заниматься музыкой Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер фракции "Голос", музыкант Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба "Голоса" в Facebook.

"В субботу, 21 декабря, "Океан Ельзи" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", – сообщили в "Голосе".

Telegram-канал "Новина" утверждает, что за выступление Вакарчуку заплатили €100 тыс. По райдеру, было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.