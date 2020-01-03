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"Для меня есть разница". Вакарчук ответил на новогоднее обращение Зеленского стихотворением

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении сказал, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении, и выразил мнение, что в паспорте украинцев нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Лидер партии "Голос", народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук в стихотворной форме заявил, что не уважает "советы, как через ад проползти в рай".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Вакарчук: Навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Вакарчук: Навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер партии "Голос", народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук в стихотворной форме ответил на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Аудиозапись стихотворения была выложена в Soundcloud 2 января.

Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны: "В нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности". Президент выразил мнение, что якобы неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен". 

Вакарчук подчеркнул, что "для него есть разница, с кем, куда и откуда", раскритиковав идею, которую выразил глава государства в новогоднюю ночь.  

Стихотворение лидера "Голоса" на украинском языке, публикуем его полный текст в оригинале:

"Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптерку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає "гимнастерку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави,

"Какая разница, под чем, под кем и с кем",

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця – сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу, чи колгосп?

Ми пишемо історію, чи казку?

Ми хочем без наркозу – перемог,

Чи хочемо під опіум – поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататься,

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться".

Видеообращение Зеленского длилось более 13 минут. После его речи украинцев поздравили артисты Олег Винник, Нина Матвиенко, Михаил Хома (Dzidzio), Оля Полякова, Юлия Санина, Тина Кароль, Сергей Бабкин, телеведущие Юрий Горбунов, Мария Ефросинина, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, а также первый президент Украины Леонид Кравчук и другие. 

Теги: Святослав Вакарчук, новогоднее обращение, Владимир Зеленский, поэзия, стихи, аудио
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