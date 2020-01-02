В дифирамбах к поздравлению Порошенко распластались люди, которые год назад увидели "разрушение основ государственности" в приветствии Зеленского

О новогодних поздравлениях.

А я вот не смотрел никаких телевизионных поздравлений. И оттого не считаю себя меньшим патриотом страны. Не писал бы и этот пост, если бы только что не перезвонила журналистка из информационного агентства из Львова. Девушка попросила сравнить два текста поздравлений от президента Зеленского и от бывшего президента Порошенко.

Мой ответ был прост: я не смотрел никаких телевизионных поздравлений, отмечал Новый год в семейном кругу, у нас самодостаточная семья.

Тем не менее был удивлен лентой новостей, где идут очередные баталии по каким-то всего-навсего поздравлениям.

Не буду анализировать содержание поздравлений. Ибо, повторюсь, я их не смотрел.

Тем не менее что удивило. Те же люди, что год назад в альтернативном приветствии от Зеленского увидели "разрушение основ государственности", "издевательство над институтом президента", теперь, наоборот, распластались в дифирамбах к альтернативному поздравлению от Порошенко.

Ничего не имею против любых "альтернативных" поздравлений. Более того, в свое время, в первый год после президентской победы Януковича, я собрал человек 15 художников и мы записали в "Барабане" (кафешка такая была) альтернативное поздравление и разбросали по интернету, чтобы кто хотел – мог смотреть не Януковича, а наших художников. И никакого "подтачивания государственности" или "издевательства над институтом президента" в том не усмотрел. Просто кто не хотел слушать Януковича, тот имел альтернативу от "Последней баррикады".

Поэтому вопрос не об альтернативе, а о честности и единых принципах. У многих же этих единых принципов нет. Они готовы порицать все, что "не их", и любить все, что "их". Поэтому речь не о критериях и принципах, а об "идолопоклонстве". А идолопоклонство – часть рабской психологии. Под каким бы "патриотическим" соусом это не подавалось бы.

Учимся же критическому мышлению (напоминаю, это первый пункт "25 ступеней к общественному счастью" – модерновой украинской национальной идеи).

Думаю, что на Новый год для многих семей важным должен становиться тост и приветствие не от президентов (нынешних, бывших, будущих), а от главы семьи или старейшего в семье – дедушки или бабушки.

Мы в семье подняли бокалы с соком и поздравили друг друга. Это и есть Новый год.

Еще раз с Новым годом вас, дамы и господа!

Источник: Олександр Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора