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Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и призвал к единству

Пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в новогоднем поздравлении заявил о необходимости сохранять единую позицию перед внешними вызовами.

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Порошенко: Хочу, чтобы в Новом году для каждого из нас сине-желтый флаг единства был более важным, чем партийные цвета
Порошенко: Хочу, чтобы в Новом году для каждого из нас сине-желтый флаг единства был более важным, чем партийные цвета
Скриншот: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в новогоднем поздравлении призвал украинцев к единству. Видеообращение обнародовано на странице экс-президента в Facebook.

"Независимо от того, кто за кого голосовал на выборах, мы все – украинцы, мы – единый украинский народ. Хочу, чтобы в Новом году для каждого из нас сине-желтый флаг единства был более важным, чем партийные цвета. Чтобы несмотря на внутренние разногласия, мы сохраняли солидарность перед внешними вызовами. Вместе мы сильны", – заявил он. 

Порошенко также вспомнил о "миллионах неравнодушных людей, которые демонстрируют гражданскую позицию", и поблагодарил Вооруженные силы Украины за службу. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3080119742016478/

Поздравление пятого президента транслировали "5 канал" и телеканал "Прямий". Они показали обращение Порошенко в 23.57. Поздравление действующего президента Владимира Зеленского вышло в эфир на этих каналах после его предшественника. На "5 канале" – через несколько минут после полуночи, на "Прямому" – в полночь. 

Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал "1+1" транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Новый год, Владимир Зеленский, президент, поздравление
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