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Ирина Ванникова
Ирина Ванникова

Бывший спикер экс-президента Украины Виктора Ющенко, основатель общественной организации "Развитие территориальных общин".


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"Населению", может, и неважно, чьим именем улицу называть и кому ставить памятник. Но гражданам Украины это небезразлично

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Дорогой Степан Андреевич, нам здесь в телевизоре рассказали, что неважно, кому ставить памятник, неважно, чьим именем улицу называть, что нет "строчки "патриот" в паспорте". Для "населения", может, неважно, но нам, гражданам Украины, очень небезразлично. Нам важно, куда идет страна – в НАТО или ЕС, или Таежный союз. Нам, гражданам, важны "не намажешь на хлеб" символы, которые идентифицируют нас как украинцев. И нам обидно слышать от главы государства хорошее по форме, но по содержанию – "какая разница", обращение к нации. Гибридно, коварно так рассказали, и в конце почему-то не прозвучал наш гимн.

Но все будет Украина, Степан Андреевич. С [прошедшим] днем рожденья!

P.S Прошу не оскорблять президента в комментах. Конструктивные замечания приветствуются. Президент – это символ нашего государства и демократический выбор большинства. Такова наша реальность сегодня.

Источник: Iryna Vannykova / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Ирина Ванникова
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