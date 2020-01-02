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Юрий Сапронов
Юрий Сапронов

Харьковский бизнесмен.


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Да, это не профессия – хороший человек. Но в эту новогоднюю ночь я впервые услышал поздравление президента-человека

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Я не знаю, что будет в Украине в 2020 году. Я не могу найти объяснений непрофессиональным, на мой взгляд, решениям многих министров на очевидные, на мой взгляд, в том числе макроэкономические ошибки власти.

Но. Я впервые услышал поздравление президента-человека. Человека. Такого же, как я. Как мы. Как многие из нас, которые разбили свои лбы искренностью, правдой, человечностью, добротой, справедливостью.

Он никогда не изберется на второй срок, даже если захочет и похерит обещание не идти на второй срок. Он другой. Индиго.

Да, я помню, что короля делает свита. Свита плохая, в подавляющем большинстве. Слишком много Мазарини и Ришелье. Снова паучий или змеиный клубок дерущихся амбициозных неумех. Увы. Это его проблемы. Его беда. Его отсутствие команды и неумение подбирать профи.

Но. Я впервые дважды в новогоднюю ночь до 3.00 закурил и еще, и еще прослушал господина Зеленского.

Удачи вам, Владимир Александрович. Может, таки вы найдете в себе силы, знания, интуицию принять кардинальные кадровые решения в ближайшие месяцы. Не знаю.

Спасибо вам за честность и искренность. Да, это не профессия – хороший человек. Но вы – человек.

С Новым годом, Украина!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Юрий Сапронов, Владимир Зеленский
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