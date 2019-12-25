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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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Вакарчук в меру сил будет заниматься политикой, в меру удовольствия – музыкой. Не его вина, что в нем пытались узреть что-то, чего в нем нет

Многие из тех, кто узнал о выступлении Святослава Вакарчука 21 декабря на новогоднем корпоративе компании Wargaming в Минске, не поняли лидера "Голоса". Нет, он не совершил ничего противозаконного и неэтичного, а гонорар с пятью нулями – это оценка уровня его популярности и готовности заказчика за нее заплатить. Договорились, приехал, спел. Что плохого?

Плохого абсолютно ничего, кроме того, что еще один украинский политик решил остаться просто политиком и не претендовать на какой-то исключительный статус. Одно то, что деньги честно заработаны, а не получены за повышенную чувствительность фракции к пожеланиям какой-то заинтересованной стороны, делает Вакарчука по нашим меркам едва не святым. Но святые не разъезжают с концертами по корпоративам, и это тонкое обстоятельство все же вынуждает сожалеть, что Слава согласился.

И даже не в концерте дело, а в том, что это за концерт. Одно дело – стадион или площадь, забитая украинской публикой, приветствующей музыкального кумира и с некоторых пор политического деятеля, другое дело – выпивающие и закусывающие бизнесмены и айтишники из соседней страны, пробашлявшие себе дополнительное удовольствие послушать украинского депутата в узком корпоративном кругу. Вакарчук себя поместил в эту картинку и не поморщился, другие поморщились, вот и вся разница. Совсем не смертельная.

Поступок, между тем, понятный и хороший своей проясняющей силой: да, Слава не потянул возложенные на него в уходящем году заоблачные надежды и тянуть впредь не намерен. В меру сил будет заниматься политикой, в меру удовольствия – музыкой. Это же не его вина, что в нем пытались узреть что-то, чего в нем нет. И совсем не повод что-то ему предъявлять или гневно от него отворачиваться. Со своими тараканами разбирайтесь сами.

А людям, понятно, хочется, чтобы появился кто-то, кто бы занимался страной не в меру сил и не в границах обстоятельств, а двигал обстоятельства на пределе сил, хотя бы на время презрев непосредственные личные выгоды, капризы и инстинкты. Чтобы сам тащил и других толкал. В конце концов, неудобно же как-то потакать себе любимым, имея народный мандат, в то время как часть народа сидит в окопах и теряет товарищей.

С другой стороны, ну что за юношеский максимализм и революционный аскетизм? Можно же совмещать политику с удовольствием, законотворчество с "шабашкой" и "елками", парламентские заседания с поиском бабы на вечер или выбором модели "Ягуара". В помощники лучше выбрать кого-то из родственников: и свои люди, и деньги в семью. Кстати, теща будет только рада получить компенсацию от парламента за проживание с зятем. Противозаконного вообще ничего, а что слабость – так все со слабостями. Наоборот, тыкать другим в лицо собственную исключительную моральность неприлично и недостойно уровня политика национального уровня, который мудр и в силу этого снисходителен к человеческой природе, а, значит, и к своей тоже.

Вакарчуку можно только позавидовать: у него есть музыка, это совсем нестыдное и даже высокое увлечение и призвание. У других политиков и близко нет ничего сравнимого, они больше по низкому. Не нужно Славу ни в чем упрекать. Но и не нужно прекращать ждать других, иных, которые на износ и на разрыв. Настоящих. В конце концов, когда еще можно позволить себе помечтать, если не под Рождество и на Новый год?

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Святослав Вакарчук, депутаты, Леонид Швец, политика
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