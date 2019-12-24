Выступление Вакарчука в Минске. "Океан Ельзи" и "Голос" не стали комментировать гонорар лидера

Спикер парламентской фракции "Голос" Ярема Дух сообщил, что у него нет информации о возможном гонораре лидера фракции и музыканта Святослава Вакарчука за выступление на новогоднем корпоративе в Минске. Пресс-служба "Океану Ельзи" заявила, что информация о коммерческой деятельности группы является конфиденциальной.

Пресс-секретарь парламентской фракции "Голос" Ярема Дух сообщил, что у него нет информации о возможном гонораре лидера фракции и фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука за выступление на корпоративе IT-компании в Минске.

"Все деньги, которые приходят не только к народным депутатам, но и к пресс-службе, будут задекларированы. Мы дополнительных комментариев никаких не имеем. То, что вчера мы дали, – это действительно то, что мы знаем. Мы больше этой темой не занимались", – сказал он "Українським новинам" 24 декабря.

Пресс-служба группы "Океан Ельзи" в ответе на запрос "Українських новин" сообщила сегодня, что информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной.

"Компания, представляющая интересы группы, и Святослав Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию, отчеты в соответствующие органы и платят налоги", – заверили в группе.

Накануне пресс-служба "Голоса" подтвердила, что Вакарчук выступал в Минске на корпоративе IT-компании. В политсиле напомнили, что их лидер планировал не прекращать заниматься творчеством после получения депутатского мандата.

Telegram-канал "Новина" утверждает, что за выступление компания Wargaming, которая известна игрой World of Tanks, заплатила Вакарчуку €100 тыс. По райдеру, было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.