Выступление Вакарчука в Минске. "Океан Ельзи" и "Голос" не стали комментировать гонорар лидера

Пресс-секретарь парламентской фракции "Голос" Ярема Дух сообщил, что у него нет информации о возможном гонораре лидера фракции и фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука за выступление на корпоративе IT-компании в Минске.
"Все деньги, которые приходят не только к народным депутатам, но и к пресс-службе, будут задекларированы. Мы дополнительных комментариев никаких не имеем. То, что вчера мы дали, – это действительно то, что мы знаем. Мы больше этой темой не занимались", – сказал он "Українським новинам" 24 декабря.
Пресс-служба группы "Океан Ельзи" в ответе на запрос "Українських новин" сообщила сегодня, что информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной.
"Компания, представляющая интересы группы, и Святослав Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию, отчеты в соответствующие органы и платят налоги", – заверили в группе.
Накануне пресс-служба "Голоса" подтвердила, что Вакарчук выступал в Минске на корпоративе IT-компании. В политсиле напомнили, что их лидер планировал не прекращать заниматься творчеством после получения депутатского мандата.
Telegram-канал "Новина" утверждает, что за выступление компания Wargaming, которая известна игрой World of Tanks, заплатила Вакарчуку €100 тыс. По райдеру, было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.
Лидер группы "Океан Ельзи" Вакарчук во второй раз стал народным депутатом. В первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.