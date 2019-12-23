Зеленского назвали политиком года – опрос

Совершеннолетние граждане Украины ответили на вопрос Социологической группы "Рейтинг", кого они считают политиком года.
47% опрошенных назвали политиком 2019 года президента Украины Владимира Зеленского.
Между остальными кандидатами голоса разделились следующим образом:
Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.
21% опрошенных заявили, что им сложно ответить.
Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.