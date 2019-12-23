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Зеленского назвали политиком года – опрос

47% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года, о чем свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Большинство украинцев считают Зеленского политиком года
Большинство украинцев считают Зеленского политиком года
Фото: ЕРА

Совершеннолетние граждане Украины ответили на вопрос Социологической группы "Рейтинг", кого они считают политиком года.

47% опрошенных назвали политиком 2019 года президента Украины Владимира Зеленского.

Между остальными кандидатами голоса разделились следующим образом:

  • Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 10%;
  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 9%;
  • нардеп от партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко – 8%;
  • нардеп от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко – 7%;
  • нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук – 6%;
  • нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук – 5%;
  • экс-премьер-министр Владимир Гройсман – 5%;
  • бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов – 5%.

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

21% опрошенных заявили, что им сложно ответить.

Опрос Социологической группы "Рейтинг". Инфографика: ratinggroup.ua
Опрос Социологической группы "Рейтинг". Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, ВО Батьківщина, Святослав Вакарчук, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Олег Сенцов, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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