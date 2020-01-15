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Вакарчук о своем отдыхе в Таиланде: Выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев

По словам лидера партии "Голос" нардепа Святослава Вакарчука, на отдых в Таиланд он летал рейсовым самолетом.

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Вакарчук: Мы хотели поехать в теплые края
Вакарчук: Мы хотели поехать в теплые края
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук объяснил, что отправился на отдых в Таиланд потому, что туда часто летают украинцы. Об этом он сказал "Радіо Свобода" в интервью, которое вышло в эфир 15 января.

"Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (около недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", – сказал Вакарчук.

10 января экс-заместитель Администрации Президента Украины Андрей Портнов обнародовал видео, на котором видно, что Вакарчук отдыхает на пляже. Портнов заявил, что ролик снят в Таиланде.

Теги: Украина, Таиланд, самолет, Святослав Вакарчук, МАУ, отдых
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