Опрос: "Слугу народа" на выборах в парламент поддержали бы 28% украинцев

Пятипроцентный барьер для попадания в парламент преодолели бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" , "Европейская солидарность" и Всеукраинское объединение "Батьківщина", согласно опросу Киевского международного института социологии.

"Сила и Честь" и "Партия Шария" получили бы по 4,7% голосов Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в конце мая – начале июня, то 28% украинцев, которые уже определились с выбором, поддержали бы партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованные 11 июня.

Также пятипроцентный барьер для попадания в парламент преодолели бы еще три партии: "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,7%, "Европейская солидарность" –16,2% и Всеукраинское объединение "Батьківщина" – 8%.

Голоса за остальные партии распределились бы следующим образом:

"Сила и честь" – 4,7%;

Партия Шария – 4,7%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 4,5%;

"Голос" – 3,8%;

"Гражданская позиция" – 2,9%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,6%;

"Свобода" – 2,3%;

"Оппозиционный блок" – 1,6%;

"Самопоміч" – 1,4%;

"Национальный корпус" – 0,7%;

другие партии – 0,8%.