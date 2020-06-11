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Опрос: "Слугу народа" на выборах в парламент поддержали бы 28% украинцев

Пятипроцентный барьер для попадания в парламент преодолели бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" , "Европейская солидарность" и Всеукраинское объединение "Батьківщина", согласно опросу Киевского международного института социологии.

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"Сила и Честь" и "Партия Шария" получили бы по 4,7% голосов
"Сила и Честь" и "Партия Шария" получили бы по 4,7% голосов
Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в конце мая – начале июня, то 28% украинцев, которые уже определились с выбором, поддержали бы партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованные 11 июня.

Также пятипроцентный барьер для попадания в парламент преодолели бы еще три партии: "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,7%, "Европейская солидарность" –16,2% и Всеукраинское объединение "Батьківщина" – 8%.

Голоса за остальные партии распределились бы следующим образом:

  • "Сила и честь" – 4,7%;
  • Партия Шария – 4,7%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 4,5%;
  • "Голос" – 3,8%;
  • "Гражданская позиция" – 2,9%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,6%;
  • "Свобода" – 2,3%;
  • "Оппозиционный блок" – 1,6%;
  • "Самопоміч" – 1,4%;
  • "Национальный корпус" – 0,7%;
  • другие партии – 0,8%.
Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Опрос был проведен в конце мая – начале июня и состоял из двух независимых выборок по 2 тыс. респондентов каждая. По первой выборке опрос был проведен в течение 24-31 мая, по второй выборке – в период с 31 мая по 4 июня. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины: АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 25%, 1% – для показателей близких к 10%, 0,8% – для показателей близких к 5%, 0,4% – для показателей близких к 1%

3 августа 2019 года Центризбирком Украины объявил окончательные результаты выборов в Верховную Раду по партийным спискам, в парламент прошли пять партий"Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.

Теги: ВО Свобода, Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, соцопрос, Гражданская позиция, Объединение Самопоміч, Оппозиционный блок, Радикальная партия, Национальный корпус, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, Партия Шария
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