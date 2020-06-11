Опрос: 37,6% украинцев проголосовали бы за Зеленского на выборах президента

На втором месте на выборах президента Украины после нынешнего главы государства Владимира Зеленского оказался бы лидер фракции "Европейская солидарность" Петро Порошенко с результатом 16,2%, говорится в отчете Киевского международного института социологии.

Если бы выборы президента Украины прошли в конце мая – начале июня, то нынешний президент Владимир Зеленский получил бы 37,6% голосов тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованные 11 июня.

На втором месте в списке оказался бы пятый президент и лидер фракции "Европейская солидарность" Петро Порошенко с результатом 16,2%, на третьем – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (13,2%).

Лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 8,7% избирателей, главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,8%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 4,4%, главу Радикальной партии Олега Ляшко – 4,4%, нардепа из фракции "Голос" Святослава Вакарчука – 3%, а экс-нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула – 2%.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос был проведен в конце мая – начале июня и состоял из двух независимых выборок по 2 тыс. респондентов каждая. По первой выборке опрос был проведен в течение 24-31 мая, по второй выборке – в период с 31 мая по 4 июня. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины: АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 25%, 1% – для показателей близких к 10%, 0,8% – для показателей близких к 5%, 0,4% – для показателей близких к 1%.