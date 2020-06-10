Лерос о выполнении предвыборных обещаний: Полный разворот и предательство избирателей

В Украине перед выборами обещали платить разоблачителям, а теперь в их отношении открывают уголовные производства, отметил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

Нынешняя власть в Украине не выполняет обещаний, данных перед выборами 2019 года. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 9 июня.

"Если проанализировать предвыборную кампанию, которую декларировала партия "Слуга народа", с которой президент шел на выборы, – там нет ни одного пункта, от которого бы я отошел в сторону. Скажем, борьба с коррупцией – это был №1. Мы даже обещали платить разоблачителям, а по факту – открываются дела на разоблачителей. СБУ обещала, что она не будет заниматься экономическими преступлениями, потому что это главная бандитская вертикаль страны, которая позволяет отжимать бизнес, "крышевать" криминал. Но как только [Иван] Баканов возглавил СБУ, сразу всех все стало устраивать. Это – полный разворот и предательство избирателей", – сказал нардеп.

Лерос подчеркнул, что его действия соответствуют обещаниям, данным во время предвыборной кампании.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. "Слуге народа" принадлежит большинство мандатов – 247.

20 мая 2020 года Зеленский заявил, что может распустить Раду, но не станет этого делать, пока монобольшинство будет голосовать за "важные законопроекты для страны".