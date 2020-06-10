"В Киеве станет хуже, чем было". Лерос заявил о договоренностях на выборах мэра столицы

Выборы городского головы Киева "сливают" под нынешнего мэра столицы Виталия Кличко, считает нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

На выборы мэра Киева собираются выставить народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, чтобы городским головой снова стал Виталий Кличко. Такое мнение нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выразил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 9 июня.

"У меня есть минимум четыре источника, которым [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак рассказывал, что это идеальный кандидат; что его любят бабушки; что он молодец, его поддерживают... На самом деле у них есть социология, согласно которой антирейтинг у Николая Тищенко – под 80%. И я предполагаю, что это некий договорняк с руководством Киева: выставить слабого кандидата, чтобы слить под Кличко выборы", – сказал Лерос.

Он считает, что Тищенко не понимает происходящего.

"Он думает, что его серьезно двигают, на его победу рассчитывают. К тому же Ермак монополизирует влияние на Киев; им важно завести фракцию из ручных депутатов, которые зацементируют позицию Ермака, Тищенко и [экс-депутата Киевсовета Дениса] Комарницкого. Вообще, за всеми процессами организации выборов столицы стоят люди [экс-мэра Киева Леонида] Черновецкого, они присутствуют во всех партиях – лидерах рейтингов. В Киеве станет еще хуже, чем было", – объяснил Лерос.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля 2020 года, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – нынешний министр культуры Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".

31 мая о намерении принять участие в тех же праймериз объявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко.

2 июня об участии в праймериз для определения кандидата в мэры Киева объявил Тищенко.

В праймериз также собирается участвовать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, об этом она сообщила 9 июня.