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“Надоело в Раде, хотят быть королями вселенной“. Зеленский прокомментировал обилие желающих участвовать в выборах мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все политики, которые изъявят желание баллотироваться на пост мэра Киева от пропрезидентской партии "Слуга народа", должны будут представить программу действий на посту городского головы. После этого партия проведет социологические замеры для определения наиболее рейтингового кандидата.

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Зеленский: Мэром Киева от партии "Слуга народа" будет один человек
Зеленский: Мэром Киева от партии "Слуга народа" будет один человек
Фото: president.gov.ua

Народным депутатам от "Слуги народа" надоело работать в Верховной Раде, и они хотят стать "королями вселенной". Так президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в резиденции "Залесье" 6 июня прокомментировал намерение как минимум троих нардепов от пропрезидентской партии побороться за кресло мэра Киева. Фрагмент брифинга Зеленского опубликовала "Украинская правда".

"Я сегодня прочитал про [нардепа Ирину] Верещук. Тоже удивился этой новости… Они все хотят почему-то… Ну я понимаю: многие из них впервые в Верховной Раде, и им уже почти надоело быть в парламенте и хочется быть королями вселенной. Они хотят попробовать быть мэром… Мэром Киева от партии "Слуга народа" будет один человек. Они захотели праймериз – и это нормально. Будет внутренний праймериз "Слуги народа", в котором будут участвовать не только люди из "Слуги народа", – сказал глава государства. 

По его словам, кандидаты должны будут показать программу действий на посту мэра. "Второй этап – мы померяем социологию и увидим, у кого больше шансов. Вот и все. Надо дождаться. Ляшко… Нормальный тоже человек", сказал он, по всей видимости, намекая на возможное участие в выборах замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от "Слуги народа": Александр ДубинскийАлександр Ткаченко (накануне он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах Киевского городского головы "остается открытым".

Теги: Верховная Рада, Виталий Кличко, Украина, выборы, Александр Ткаченко, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Слуга народа, Виктор Ляшко
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