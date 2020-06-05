"Разговора с президентом пока не было". Верещук заявила, что вопрос ее участия в выборах мэра Киева открыт

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, комментируя слухи о ее участии в выборах мэра Киева, заявила, что "было бы странно", если бы партия не делегировала женщин на должности городских голов. При этом она добавила, что решение о ее баллотировании пока не принималось.

Верещук: На данный момент у меня такого разговора с президентом не было Фото: radiosvoboda.org

Вопрос участия нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук в выборах киевского городского головы "остается открытым". Об этом она заявила в программе "Свобода слова Савика Шустера" 5 июня.

"Было бы странно, если бы "Слуга народа" не делегировала женщин на должности городских голов областных или районных центров. Я была городским головой в городке районного значения (Верещук была мэром Равы-Русской с 2010-го по 2015 год. – "ГОРДОН") и понимаю, что такое местное самоуправление. Давно рассказываю у нас в партии, как необходимо, чтобы городскими головами становились женщины", – сказала нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли она баллотироваться на пост мэра Киева, Верещук заявила: "На данный момент у меня такого разговора с президентом не было, но вопрос открытый".

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от "Слуги народа": Александр Дубинский, Александр Ткаченко (накануне он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. В партии заявляли, что определят кандидата на праймериз.

5 июня журналист Евгений Хурсин писал, ссылаясь на источник, что Верещук "рассматривают как возможного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".