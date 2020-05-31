"Вернем себе гордость за Киев". Нардеп Ткаченко заявил, что решил участвовать в выборах мэра

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что примет участие в праймериз для определения кандидата в мэры столицы. По его словам, в столице "жить достойно, красиво и приятно".

Ткаченко отметил, что родился и вырос в Киеве Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил 31 мая в Facebook, что планирует участвовать в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

"Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Город для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборах мэра города. Вернем себе гордость за Киев", – написал он.

Нардеп отметил, что родился и вырос в Киеве, в жилмассиве Отрадный.

31 мая о намерении принять участие в том же праймериз объявил нардеп Александр Дубинский.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание "РБК-Украина".