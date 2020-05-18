Ткаченко: Разговор с Зеленским о выборах мэра Киева был, решение о кандидате еще не принято

Нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что еще не принял решение, будет ли он участвовать в выборах мэра Киева.

"Решение еще не принял. Ситуация постоянно меняется, коронавирус сейчас у нас. Но Киев в моем сердце, это искренне. И я в любом случае неравнодушен к процессам, которые происходят в Киеве, слежу за ними и активно пытаюсь принимать участие. И просто так от этой истории уже вряд ли когда-нибудь откажусь", – отметил нардеп.

Он высказал мнение, что основными проблемами в Киеве являются "медицина, дороги, коррупция, ЖКХ".

"Не имеет значения, какова сейчас фамилия человека, который отвечает за эти проблемы, но с этими проблемами надо что-то делать. Поэтому мой конкурент – как решить эти вызовы, которые существуют у киевлян. Я думаю, что серьезно можно будет говорить о конкуренции на этом поле после окончания коронавирусной истории – где-то в июне – июле. То есть это старт, когда будет понятно, кто, собственно говоря, находится на избирательном поле мэрской кампании и кампании по выборам в Киевсовет", – подчеркнул Ткаченко.

Нардеп отметил, что в "Слуге народа" еще не приняли решение по поводу избирательной кампании в Киеве.

Ткаченко не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли президент Украины Владимир Зеленский его в желании стать мэром города. Он дал понять, что разговор на эту тему у них был, однако окончательное решение еще не принято.

Отвечая на вопрос Бацман, возможен ли вариант, при котором Виталий Кличко снова пойдет на выборы мэра Киева и его будет поддерживать президент, нардеп сказал: "Я сомневаюсь. Хотя в политике никогда не говори "никогда". Это же искусство компромиссов. У меня от того, какое будет решение политическое в отношении избирательной кампании по Киеву, отношение к Кличко не поменяется. Я считаю, что он – хороший боксер, но хреновый мэр".

Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр. Читайте полную версию интервью

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году. Должность мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) с июня 2014 года занимает Кличко.

Согласно апрельскому опросу социологической группы "Рейтинг", за Кличко на выборах мэра готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь Сергей Притула ("Голос") набирает в четыре раза меньше – 9,1%. За Ткаченко готовы проголосовать 8,8%.

Кличко также опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко – Ткаченко – 47% – 18%, Кличко – Притула – 48% – 20%, Кличко – владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский – 49% – 19%.

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