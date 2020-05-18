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Филатов: При "плохом Пете" я открыл пять новых троллейбусных маршрутов, а "при хорошем Вове" – ни одного

Команда бывшего президента Украины Петра Порошенко вела конструктивный диалог с представителями местного управления в отличие от администрации президента Владимира Зеленского, заявил мэр Днепра Борис Филатов.

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Филатов: Мы должны отделять иррационально-личные моменты от работы
Филатов: Мы должны отделять иррационально-личные моменты от работы
Фото: Borys Filatov / Facebook

Мэр Днепра Борис Филатов в интервью "Радіо Свобода", обнародованном 17 мая, высказал мнение, что администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко лучше сотрудничала с представителями местного самоуправления. 

В качестве примера Филатов напомнил, что три года назад положение с общественным транспортом в городе было плачевным, а в некоторых маршрутках стояли табуретки.

"Так вот, я всегда повторяю, что при "плохом Пете" я открыл пять новых троллейбусных маршрутов... Пять! Это был колоссальный объем. А "при хорошем Вове" – ни одного. Потому что у нас есть проблемы с финансированием. Нас постоянно пытается "подстричь" центральная власть. Хотя при Петре Алексеевиче каждый раз также при принятии городского бюджета мы ездили и к нему, и в Кабмин, и в Верховную Раду, ссорились", – отметил мэр Днепра.

Он подчеркнул, что "не имеет большого пиетета" к Порошенко, кроме того, тот якобы принес ему и его близким "немало горя".

"Но мы должны отделять иррационально-личные моменты от работы. То есть работа у нас была. Хорошая, плохая, но был диалог", – добавил Филатов.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году. Очередные местные выборы в Украине запланированы на октябрь этого года.

В последнее время Филатов критикует руководство Украины. В конце марта он заявил, что новые украинские власти "меньше чем за год про...бали все", и предположил, что в стране могут отменить местные выборы.

Теги: Петр Порошенко, Борис Филатов, бюджет, Днепр, Владимир Зеленский, финансирование
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