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В Раду проходит четыре партии, "Голос" не преодолевает проходной барьер – соцопрос

На ближайших парламентских выборах в Верховную Раду попали бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина", свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Последние парламентские выборы в Украине состоялись в июле 2019 года
Последние парламентские выборы в Украине состоялись в июле 2019 года
Фото: EPA

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду попали бы четыре партии, свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг". 

Больше всего голосов получила бы правящая партия "Слуга народа" – 34% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Проходной барьер также преодолели бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,1%), "Европейская солидарность"  14% и "Батьківщина"  6,2%.

Остальные партии набрали бы менее 5% голосов. Ближе всего к проходному барьеру "Сила и честь" – за нее готовы проголосовать 4,7% респондентов. 

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас представлена в парламенте, не преодолела бы проходной барьер (ее рейтинг – 2,5%). 

"Слуга народа" самой высокой популярностью пользуется на юге, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – на востоке, "Европейская солидарность" – на западе и в центре, "Батьківщина" – на западе. 

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

Теги: Верховная Рада, выборы, ВО Батьківщина, соцопрос, парламент, Слуга народа, выборы в Верховную Раду 2019, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Сила и честь, Европейская солидарность
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