В Раду проходит четыре партии, "Голос" не преодолевает проходной барьер – соцопрос

На ближайших парламентских выборах в Верховную Раду попали бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина", свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Последние парламентские выборы в Украине состоялись в июле 2019 года Фото: EPA

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду попали бы четыре партии, свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг".

Больше всего голосов получила бы правящая партия "Слуга народа" – 34% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Проходной барьер также преодолели бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,1%), "Европейская солидарность" – 14% и "Батьківщина" – 6,2%.

Остальные партии набрали бы менее 5% голосов. Ближе всего к проходному барьеру "Сила и честь" – за нее готовы проголосовать 4,7% респондентов.

Инфографика: ratinggroup.ua

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас представлена в парламенте, не преодолела бы проходной барьер (ее рейтинг – 2,5%).

"Слуга народа" самой высокой популярностью пользуется на юге, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – на востоке, "Европейская солидарность" – на западе и в центре, "Батьківщина" – на западе.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.