Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко стал министром культуры и информполитики

263 депутата Верховной Рады Украины поддержали назначение нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Ткаченко в 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа"
Ткаченко в 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа"
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Верховная Рада Украины 4 июня назначила народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 263 нардепа, проголосовали против – 55, 44 воздержались. 27 депутатов не голосовали.

На этом же заседании парламентарии поддержали досрочное прекращение депутатских полномочий Ткаченко. Это решение поддержали 299 депутатов, 26 проголосовали против, а 33 – воздержались. 30 нардепов не голосовали.

31 мая Ткаченко утверждал, что собирается баллотироваться в мэры Киева. 1 июня в ходе заседания фракции монобольшинства его номинировали на главу Министерства культуры и информполитики.

1 июня Ткаченко заявил, что согласился на должность министра культуры и информационной политики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представления на назначение Ткаченко.

В 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). В случае его ухода в Минкульт депутатом парламента должен будет стать №138 списка, предприниматель из Днепра Денис Маслов.

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Слуга народа, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Зеленский в Хмельницком пробежал с утра восемь километров
Зеленский в Хмельницком пробежал с утра восемь километров
  Radioactive. Вышел клип Imagine Dragons и Кендрика Ламара на трек 2012 года. Видео
  Radioactive. Вышел клип Imagine Dragons и Кендрика Ламара на трек 2012 года. Видео
"Афродита", "Космическая красота". Жена Monatik показала фигуру в купальнике
"Афродита", "Космическая красота". Жена Monatik показала фигуру в купальнике
"Настоящая мадонна". Беременная Джамала рассказала, о чем мечтает
"Настоящая мадонна". Беременная Джамала рассказала, о чем мечтает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS