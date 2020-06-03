Главой Минобразования Украины может стать ректор из Чернигова – СМИ

Источники "Интерфакс-Украина" и LB.ua сообщили, что на пост министра образования и науки Украины предложена кандидатура ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета (ЧНТУ) Сергеем Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки. Об этом изданию LB.ua 3 июня рассказал один из членов комитета.

Нардеп отметил, что пока непонятно, поддержит ли кандидатуру Шкарлета монобольшинство.

По словам собеседников агентства "Интерфакс-Украина", его рекомендовали назначить министром многие работники сферы образования и науки.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.