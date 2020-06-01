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Ткаченко может стать министром культуры – нардеп

По словам депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Качуры, фракция поддержала выдвижение кандидатуры его коллеги Александра Ткаченко на пост главы Министерства культуры.

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Ткаченко претендовал на должность мэра столицы
Ткаченко претендовал на должность мэра столицы
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Телевизионный менеджер, депутат Верховной Рады IX созыва от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко может стать новым министром культуры Украины. Об этом 1 июня написал в Telegram другой депутат монобольшинства Александр Качура.

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", – сообщил он.

Эту информацию изданию LB.ua подтвердила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она уточнила, что на пост председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики фракция будет рекомендовать Никиту Потураева.

Пост министра культуры вакантен с 4 марта, когда был сформирован Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля. Владимир Бородянский, возглавлявший Министерство культуры, молодежи и спорта, отказался от работы в новом правительстве из-за несогласия с разделением ведомства на два.

10 марта врио министра культуры стала Светлана Фоменко.

Ткаченко 31 мая сообщил, что собирается баллотироваться в мэры Киева.

Теги: Александр Ткаченко, министерство культуры, Слуга народа, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Качура
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