Ткаченко может стать министром культуры – нардеп

По словам депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Качуры, фракция поддержала выдвижение кандидатуры его коллеги Александра Ткаченко на пост главы Министерства культуры.

Телевизионный менеджер, депутат Верховной Рады IX созыва от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко может стать новым министром культуры Украины. Об этом 1 июня написал в Telegram другой депутат монобольшинства Александр Качура.

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", – сообщил он.

Эту информацию изданию LB.ua подтвердила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она уточнила, что на пост председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики фракция будет рекомендовать Никиту Потураева.

Пост министра культуры вакантен с 4 марта, когда был сформирован Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля. Владимир Бородянский, возглавлявший Министерство культуры, молодежи и спорта, отказался от работы в новом правительстве из-за несогласия с разделением ведомства на два.

10 марта врио министра культуры стала Светлана Фоменко.

Ткаченко 31 мая сообщил, что собирается баллотироваться в мэры Киева.