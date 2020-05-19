Ткаченко: Именно при Порошенко стала возможной ситуация, когда вместо диалога есть правильная точка зрения, а все другие – враги

Ткаченко: Чего я никогда не прощу Порошенко – я это могу говорить открыто – это разочарование от возможностей, которые он имел, и от того, к чему он привел, а также от тех зерен ненависти, которые он посеял в обществе Фото: EPA

Пятый президент Украины Петр Порошенко посеял в украинском обществе "зерна ненависти". Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Ткаченко отметил, что голосовал за Порошенко в 2014 году, который, по его мнению, имел "не менее уникальные стартовые возможности с точки зрения желания людей видеть нового президента у власти", чем третий президент Виктор Ющенко. Однако, сказал нардеп, как и Ющенко, Порошенко "воспользовался ими лишь частично и тоже на первом этапе".

"Чего я никогда не прощу Порошенко – я это могу говорить открыто – это разочарование от возможностей, которые он имел, и от того, к чему он привел, а также от тех зерен ненависти, которые он посеял в обществе. То есть именно при нем стала возможной ситуация, когда вместо диалога есть правильная точка зрения, а всі інші – вороги. К сожалению, эти зерна ненависти особо никуда не деваются, они продолжают каким-то образом произрастать. И это во многом то, что мешает нам наладить нормальный, естественный и цивилизованный диалог внутри общества", – считает Ткаченко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

По его словам, "как только ты заводишь попытку диалога, то сразу, с одной стороны, возникают сторонники "русского мира", а с другой стороны, ненавистники всего того, что имеет другую точку зрения".

"И ты находишься между ними и должен отвечать не по сути, а по форме предъявляемых претензий", – заявил депутат.

Петр Порошенко был избран президентом Украины в мае 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов, назначенных после бегства из страны Виктора Януковича. На данный момент Порошенко является единственным главой государства, получившим в первом туре более 50% голосов.

В 2019 году Порошенко проиграл выборы художественному руководителю студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому. В первом туре президентских выборов в марте 2019-го Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.