Ткаченко: Перед моим интервью с Пиночетом мы минут 45 торговались, на какой вопрос он готов отвечать

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что чилийский диктатор Аугусто Пиночет был арестован через два месяца после того, как дал украинским журналистам интервью.

"Тогда было много интервью. Мы отправляли методом засева разным людям письма и не всегда получали правильные ответы. И поняли со временем, что принцип шестого рукопожатия действительно работает. В случае с Пиночетом это была удивительная история. Оказалось, что тогдашний консул Чили в Украине был другом семьи Пиночета... То есть мы, в принципе, не рассчитывали от него получить ответ, но получили достаточно быстро. Приехали туда за 13 тысяч километров, согласовали с ними вопросы все, которые нужно было согласовать. Накануне нас заставили оставить камеры в том месте, где у нас на бывшей военной базе наверху в Сантьяго должно было быть интервью", – отметил Ткаченко.

Он рассказал, что перед интервью с Пиночетом к нему пришел "какой-то статный военный" и сказал, что из 20 вопросов бывший диктатор ответит только на три.

"Я говорю: "Так, смотрите, вы не согласны, но я же с Пиночетом не общался. Давайте перед интервью мы с ним поговорим, на какие вопросы он готов отвечать". И перед интервью время, которое я провел с ним, было оговорено где-то полчаса. А в результате мы минут 45 торговались, на какой вопрос он готов отвечать", – сообщил Ткаченко.

По его словам, на большинство вопросов Пиночет все же ответил. А на те, на которые не соглашался, – по формуле "да – нет".

"Но самое интересное – это было не общение с ним, а общение с теми людьми, которых он привел к власти и которые на тот момент были в двух разных лагерях: так называемые гарвардские мальчики. Одни были социалисты, другие – скажем так, капиталисты. Интересно было то, что диктатор сделал возможной демократическую систему. Вот наблюдать за этим эффектом, когда он уже был не у власти... Его, кстати, арестовали через два месяца после того, как мы взяли у него интервью. То есть, по сути, мы были последними журналистами, которым он давал интервью вообще", – подчеркнул нардеп.

Он высказал мнение, что Пиночет искренне верил в то, что делает.

"Он очень гордился тем, что сделал возможным переход от вероятного коммунистического развития к капиталистическому, свободному развитию своей страны. Ему, конечно, крайне некомфортно было говорить о жертвах режима. Но, с другой стороны, его чувство гордости, что то, во что он верил, он сумел воплотить в жизнь, было очевидным", – добавил Ткаченко.

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Аугусто Пиночет пришел к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего правительство президента Сальвадора Альенде. Пиночет возглавлял Республику Чили почти 16 лет – с декабря 1974-го по март 1990-го.

В начале 1998 года он ушел в отставку с поста командующего сухопутными войсками, но оставался, в соответствии с конституцией, пожизненным сенатором. В том же году был арестован в одной из клиник Лондона по подозрению в убийстве. Ордер на арест был выдан судом Испании, чьи граждане были убиты или бесследно исчезли в Чили во время правления Пиночета.

24 марта 1999 года Палата лордов вынесла окончательный вердикт, согласно которому Пиночет не должен был нести ответственности за преступления, совершенные им до 1988 года, но лишался иммунитета от преследований за преступления, совершенные позже. Это постановление позволило исключить до 27 обвинений, на основе которых Испания добивалась депортации Пиночета.

После 16 месяцев домашнего ареста он вернулся в Чили, где его обвинили в убийствах, похищениях и пытках людей. Через год суд признал Пиночета страдающим старческим слабоумием, это стало причиной освобождения от привлечения к уголовной ответственности. Аугусто Пиночет скончался в 2006-м, когда ему был 91 год.

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