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Ткаченко: К Януковичу у меня нет никакого отношения, кроме того, что это ошибка природы или нашего выбора

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович "пренебрег возможностью диалога внутри общества", что спровоцировало Революцию достоинства.

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С 2014 года Янукович скрывается в России
С 2014 года Янукович скрывается в России
Фото: EPA

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "ошибкой природы".

Так, отвечая на вопрос журналистки об отношении к Януковичу, Ткаченко сказал: "К Виктору Федоровичу у меня нет никакого отношения, кроме того, что это ошибка... Грубо так говорить – ошибка природы или выбора нашего. И то, чем это все закончилось…"

По словам нардепа, Янукович – "это человек, который пренебрег возможностью диалога внутри общества и поставил свои личные интересы выше интересов общества".

"Общество ответило так, как оно ответило", – заявил Ткаченко, подразумевая Революцию достоинства.

Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Кроме того, 24 января 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Теги: Виктор Янукович, Украина, протесты, Майдан, Александр Ткаченко, Алеся Бацман, Революция достоинства
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