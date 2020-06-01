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Ткаченко согласился возглавить Министерство культуры и информполитики

31 мая нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко утверждал, что готов побороться за пост мэра Киева. 1 июня он принял предложение фракции стать министром культуры и рассчитывает на поддержку парламента.

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Ткаченко был девятым номером списка "Слуги народа"
Ткаченко был девятым номером списка "Слуги народа"
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил в Telegram, что согласился на должность министра культуры и информационной политики Украины.

"Надеюсь, совместными усилиями моих коллег из парламента мы сможем более эффективно помогать культуре и креативным индустриям. Речь идет и о дополнительных средствах на их поддержку во время и после эпидемии", – написал политик.

Он утверждает, что эффективно сотрудничает с бывшим главой Минкульта Владимиром Бородянским и нынешней врио министра Светланой Фоменко.

В Facebook он добавил, что фракция почти единогласно поддержала его назначение в правительство.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3101570199910561&id=100001728355058

31 мая Ткаченко утверждал, что собирается баллотироваться в мэры Киева. 1 июня в ходе заседания фракции монобольшинства его номинировали на главу Министерства культуры и информполитики.

Голосование по кадровым вопросам пройдет в Раде "во второй половине этой недели", написала в Facebook нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10159852734437598

В 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). В случае его ухода в Минкульт депутатом парламента должен будет стать №138 списка, предприниматель из Днепра Денис Маслов.

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Минкульт, Слуга народа, Евгения Кравчук, Министерство культуры и информационной политики
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