"Слуга народа" обсудила отставку Пристайко

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко может стать послом в Великобритании, в правительстве его сменит Ольга Стефанишина. Такие перестановки обсуждались на заседании фракции "Слуга народа".

Пристайко с 4 марта является вице-премьером по вопросам евроинтеграции Фото: ЕРА

Действующего вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Вадима Пристайко отправят послом в Великобританию. Об этом 1 июня сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в парламенте.

Отставку вице-премьера обсуждали на заседании фракции "Слуга народа".

По информации нардепа из монобольшинства Александра Качуры, согласована и кандидатура нового вице-премьера. Им станет генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Качура в своем Telegram попросил не путать ее с полной тезкой, нардепом от "Голоса" Ольгой Стефанишиной.

Пристайко занял пост вице-премьера 4 марта. В правительстве Алексея Гончарука он был министром иностранных дел.

Послом Украины в Великобритании с 2015 года является Наталья Галибаренко.