Нардепы "Слуги народа" 1 июня обсудят вопрос возможной отставке Авакова

Вопрос о возможном увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова нардепы "Слуги народа" поднимут на фоне инцидентов с изнасилованием в Кагарлицком отделении полиции и стрельбой в Броварах Киевской области.

На заседании фракции "Слуги народа" 1 июня будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский заявил в эфире Еспресо.TV.

"Откровенно, позиция еще не сформирована – мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", – сказал Монастырский.

Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлицком отделении полиции и стрельбы в Броварах.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо [изучить] и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства ", – добавил Монастырский.

29 мая депутаты фракции "Голос" требовали уволить Авакова из-за инцидента в Кагарлыкском отделении полиции.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В результате перестрелки ранения получили три человека. По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко перестрелка произошла из-за "разборки между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси".

По состоянию на вечер 30 мая под стражу отправили шестерых участников перестрелки.