Первого фигуранта стрельбы в Броварах отправили под арест

Еще 20 участников стрельбы в Броварах Киевской области ожидают избрания им меры пресечения, отметили в полиции.

Первый фигурант стрельбы в Броварах отправился под арест без права внесения залога Фото: kv.npu.gov.ua

Одному из участников перестрелки в Броварах Киевской области избрали меру пресечения. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Мужчину отправили под арест без права внесения залога.

Как отметили в полиции, еще 20 человек, которым объявили подозрение в хулиганстве, ожидают избрания меры пресечения. Им всем правоохранители просят назначить содержание под стражей.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.