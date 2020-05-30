Суд арестовал уже шесть участников перестрелки в Броварах

Шесть фигурантов дела о перестрелке в Броварах, меру пресечения для которых успел избрать суд, должны находиться под арестом в течение 60 суток.

30 мая по состоянию на 22.00 суд в Броварах Киевской области избрал меру пресечения уже для шести человек, задержанных в связи с перестрелкой 29 мая. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

Все шесть подозреваемых отправлены под арест на 60 суток без альтернативы выхода под залог.

Суд продолжается. Всего меру пресечения собираются избрать для 21 подозреваемого в конфликте в Броварах.

Комментируя решения суда, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "наказание за преступление – единственный путь к справедливости".

По состоянию на 16.30 под арест отправили трех подозреваемых.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.