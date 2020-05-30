МВД показало, как КОРД задерживал причастных к перестрелке в Броварах. Видео
Спецподразделение КОРД задержало в Броварах Киевской области подозреваемых в участии в конфликте вокруг маршрутных перевозок. Видеозапись обнародовало в YouTube Министерство внутренних дел Украины. Показано, как спецназ вскрыл дверь помещения, в котором прятались вероятные участники перестрелки, и уложил всех, кто был внутри на пол.
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