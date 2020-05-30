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ПРОИСШЕСТВИЯ

МВД показало, как КОРД задерживал причастных к перестрелке в Броварах. Видео

Спецподразделение КОРД задержало в Броварах Киевской области подозреваемых в участии в конфликте вокруг маршрутных перевозок. Видеозапись обнародовало в YouTube Министерство внутренних дел Украины. Показано, как спецназ вскрыл дверь помещения, в котором прятались вероятные участники перестрелки, и уложил всех, кто был внутри на пол.

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Полиция продолжает задержания по делу о перестрелке в Броварах
Полиция продолжает задержания по делу о перестрелке в Броварах
Фото: mvs.gov.ua

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что конфликт связан с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что инцидент произошел из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили еще 39 человек, отметили в МВД.

30 мая суды рассматривают вопрос избрания задержанным меры пресечения.

видео

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube
Теги: МВД, Бровары, КОРД, задержание, перестрелка в Броварах
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