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Рада назначила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

За назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции отдали голоса 255 народных депутатов.

До назначения в правительство Стефанишина была советником юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"
До назначения в правительство Стефанишина была советником юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"
Фото: attorneys.ua

На заседании 4 июня Верховная Рада назначила вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 255 народных депутатов. 

Представляя кандидатуру Стефанишиной депутатам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее "высококлассным специалистом" и напомнил, что ранее она руководила правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. 

"Она очень углублена в тематику и понимает, где мы пробуксовывали в европейской интеграции и как нам ускориться в этом направлении", – сказал Шмыгаль.

По его словам, перед Стефанишиной будут стоять задачи возобновить работу правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции и провести переговоры с европейскими партнерами по поводу пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, "особенно в вопросе торговых квот". 

Во время выступления Стефанишина сказала, что европейская и евроатлантическая интеграция остается приоритетами Украины. Она сказала, что видит перед собой задачу сделать так, чтобы Украина вела переговоры с ЕС и НАТО не как субъект, а "как полноправный игрок на мировой арене". 

Стефанишина родилась в 1985 году. Окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет международного права (магистр международного права) и Одесский национальный экономический университет (специалист по финансам и кредиту).

В 2006–2007 годах Стефанишина занималась частной юридической практикой. Затем три года руководила отделом по вопросам юридического обеспечения европейской интеграции в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства. В 20102015 годах работала в Министерстве юстиции Украины. Правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции возглавляла в 20162019 годах. С 2019-го была советником юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Перед назначением Стефанишиной парламент 296 голосами отправил в отставку предыдущего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Теги: Кабинет Министров, правительство, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ольга Стефанишина
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