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Арахамия объяснил причину планируемой замены Пристайко

По словам главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, занимающий должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко хочет быть послом в Великобритании.

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Арахамия утверждает, что Пристайко (на фото) уходит с должности "по обоюдному согласию"
Арахамия утверждает, что Пристайко (на фото) уходит с должности "по обоюдному согласию"
Фото: ЕРА

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко хочет уйти с этой должности, поэтому на эту должность могут назначить генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом 3 июня в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Это по обоюдному согласию. Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он очень профессионален, с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Потом, мне кажется, прислушались к его доводам и начали искать нового человека", – сказал он.

По словам нардепа, Ольга Стефанишина, которую, возможно, назначат на место Пристайко, "много лет занимается вопросами евроинтеграции".

"Когда она пришла на нашу фракцию, честно говоря, мне было очень интересно это наблюдать. Спрашивали ее о вступлении нас в НАТО – она наизусть знает все номера директив, каким образом и что нам сейчас мешает, какой статус. Экономический комитет спрашивает, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм – она сразу же, сходу по памяти говорит, какие нужно принять директивы, а какие директивы изменить. Энергетические вопросы точно так же. С точки зрения профессионализма не вызывает никаких вопросов", – объяснил Арахамия.

Пристайко занял пост вице-премьера 4 марта. В правительстве Алексея Гончарука он был министром иностранных дел.

Послом Украины в Великобритании с 2015 года является Наталья Галибаренко.

3 июня 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления на назначения новых министров. Он предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а на его место назначить Ольгу Стефанишину.

Теги: Великобритания, евроинтеграция, вице-премьер, Вадим Пристайко, Давид Арахамия, назначение, Ольга Стефанишина
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