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Рада отправила Пристайко в отставку

Парламент 296 голосами проголосовал за увольнение вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. На своей должности он пробыл ровно три месяца.

Пристайко пробыл вице-премьером три месяца
Пристайко пробыл вице-премьером три месяца
Фото: kmu.gov.ua

На заседании 4 июня Верховная Рада уволила с должности вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Это решение поддержало 296 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

Выступая в парламенте, премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Пристайко за работу. Он назвал Пристайко "выдающимся, профессиональным дипломатом".

"Хочу сказать спасибо за проделанную работу, поддержку, системность, боевой дух. Мы прошли вместе некоторый путь... Я уверен, что Вадим Владимирович продолжит свое служение и работу на пользу нашей стране", – сказал премьер. 

Вице-премьер перед депутатами не выступал. 

Пристайко – кадровый дипломат. Ранее он работал в посольствах Украины в США и Канаде, в 2014–2017 годах был заместителем министра иностранных дел Украины, в 2017–2019 годах – главой миссии Украины при НАТО. После выборов президента, в мае 2019 года, вошел в команду Владимира Зеленского, был назначен заместителем главы Офиса президента Украины.

С августа 2019 года по март 2020 года Пристайко был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта он занял пост вице-премьера в правительстве Шмыгаля. 

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Пристайко может быть назначен послом в Великобритании. 

Новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Шмыгаль предложил назначить Ольгу Стефанишину. 

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Вадим Пристайко, Кабмин
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