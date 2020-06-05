Арахамия: Наша стратегия – в каждой области получить большинство

Партия "Слуга народа" планирует занять доминирующее положение в местных советах после выборов, заявил глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

Партия "Слуга народа" нацелена занять доминирующее положение в местных органах власти после выборов или сформировать в них большинство в коалиции с другими партиями, заявил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, об этом сообщает "ИнтерфаксУкраина" 5 июня.

"Наша стратегия – в каждой области получить большинство. В отдельных областях, где у нас ниже рейтинг, это может быть коалиционное большинство, а в некоторых областях даже монобольшинство", – сказал Арахамия.

Перед кураторами областей, по его словам, поставлена соответствующая задача, и ищутся пути ее выполнения.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.