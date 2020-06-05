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Верещук рассматривают как возможного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" – журналист

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. По данным журналиста Евгения Хурсина, "Слуга народа" планирует выдвинуть на пост мэра Киева Ирину Верещук.

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В октябре 2010 года Верещук была избрана городским головой Равы-Русской
В октябре 2010 года Верещук была избрана городским головой Равы-Русской
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук может стать кандидатом от партии на пост мэра Киева. Об этом 5 июня заявил журналист Евгений Хурсин в Facebook.

"Инсайд. Ирину Верещук рассматривают как возможного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=669667113889179&id=100025376883036

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы, а 5 июня "Европейская солидарность" предложила ему идти на выборы от их политсилы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Теги: Киев, Ирина Верещук, местные выборы, Слуга народа
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