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КИЕВ

"Европейская солидарность" хочет выдвинуть Кличко в мэры

Партия "Европейская солидарность" предложила нынешнему мэру Киева Виталию Кличко возглавить список политсилы на выборах в Киевсовет.

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Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года
Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Партия "Европейская солидарность" обратилась к мэру Виталию Кличко с предложением выдвинуть его в мэры Киева. Об этом 5 июня говорится на сайте политсилы.

"На предыдущих выборах киевского городского головы в 2015 году мы поддержали вас в качестве кандидата от нашей политической силы... Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская солидарность" готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", – говорится в заявлении.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Теги: Киев, Виталий Кличко, местные выборы, Европейская солидарность
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