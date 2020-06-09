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КИЕВ

"Есть право и возможность". Верещук заявила, что подала свою кандидатуру на пост мэра Киева

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, вопрос своего участия в выборах мэра Киева она не обсуждала с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства анонсировал праймериз.

Верещук: Почему бы не подать свое видение?
Верещук: Почему бы не подать свое видение?
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что подала свою кандидатуру должность мэра Киева. Об этом она сообщила 9 июня в эфире телеканала "НАШ".

"Я не обсуждала с президентом [Украины Владимиром] Зеленским этот вопрос, потому что праймериз – это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность", – сказала нардеп.

По ее словам, у нее "определенное основание подать свою кандидатуру".

"Разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?" – объяснила Верещук.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

20 мая Зеленский анонсировал проведение праймериз для определения кандидата в мэры Киева.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили несколько политиков, в том числе нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Николай Тищенко, а также Александр Ткаченко перед своим назначением министром культуры.

5 июня журналист Евгений Хурсин писал, ссылаясь на источник, что Верещук "рассматривают как возможного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".

В тот же день Верещук говорила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", что вопрос о ее участии в выборах мэра Киева "остается открытым".

Теги: Киев, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, праймериз
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