Зеленский объяснил, при каких обстоятельствах распустит Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может распустить Верховную Раду, но пока причин для этого не видит. Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны – и банковский закон был очень важен, и земельная реформа, и импичмент президента, и неприкосновенность – все, что было написано в нашей программе президента Украины, – я буду поддерживать партию "Слуга народа", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что речь идет не просто о партии, а о нынешнем монобольшинстве в Верховной Раде.
"Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы (не дай бог) той или иной (мы понимаем, о чем я сейчас говорю) коммерческой группы, ее влияния на политикум Украины – в тот же час, не думая даже ни о чем, я буду распускать парламент", – заявил Зеленский.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%. Выборы состоялись после роспуска Верховной Рады Зеленским.
Фракция "Слуги народа" насчитывает 248 депутатов и является монобольшинством.