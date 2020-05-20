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ПОЛИТИКА

Зеленский объяснил, при каких обстоятельствах распустит Верховную Раду

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Верховную Раду он не распустит, пока монобольшинство голосует за важные для страны законопроекты.

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Зеленский: Буду поддерживать партию "Слуга народа"
Зеленский: Буду поддерживать партию "Слуга народа"
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может распустить Верховную Раду, но пока причин для этого не видит. Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны – и банковский закон был очень важен, и земельная реформа, и импичмент президента, и неприкосновенность – все, что было написано в нашей программе президента Украины, – я буду поддерживать партию "Слуга народа", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о партии, а о нынешнем монобольшинстве в Верховной Раде.

"Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы (не дай бог) той или иной (мы понимаем, о чем я сейчас говорю) коммерческой группы, ее влияния на политикум Украины – в тот же час, не думая даже ни о чем, я буду распускать парламент", – заявил Зеленский.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%. Выборы состоялись после роспуска Верховной Рады Зеленским.

Фракция "Слуги народа" насчитывает 248 депутатов и является монобольшинством.

Теги: Верховная Рада, выборы, импичмент, неприкосновенность, Владимир Зеленский, закон, законопроект, земельная реформа, Слуга народа, партия
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