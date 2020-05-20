Зеленский заявил о новых условиях проекта об "инвестиционных нянях"

Условия законопроекта об "инвестиционных нянях" пересмотрены и изменены в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Теперь им предусмотрено, что ВИП-менеджер будет сопровождать любого инвестора, который инвестирует в Украину более $30 млн.

Зеленский: Прежде всего мы сейчас будем думать о наших украинских инвесторах Фото: president.gov.ua

Законопроект об "инвестиционных нянях" готов и в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Об этом 20 мая во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Мы ничего не регистрировали в Раде до периода, пока Рада не сможет нормально работать. Мы голосовали и регистрировали законы, связанные с борьбой с COVID-19, это были как постоянные законопроекты, так и временные. Сейчас все инвестиционные законы, которые направлены на улучшение инвестиционного климата в Украине, будут зарегистрированы в Верховной Раде и, уверен, будут проголосованы. Они полностью готовы, вычитанные, я на них дал добро", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что в связи с глобальным кризисом, вызванным пандемией коронавируса, проект об "инвестиционных нянях" пересмотрен, а его условия изменены.

"Сейчас в мире экономический национализм, и это правда. Каждый думает о своей стране, все притормозили любые инвестиции. Но мы будем за них бороться, мы уменьшили планку. Там (в проекте "инвестняня". – "ГОРДОН") были условия, если у тебя есть инвестиции в Украине более $100 млн, сейчас мы хотим, чтобы это была ниже цифра, потому что мы настроены не только на западных инвесторов. Прежде всего мы сейчас будем думать о наших украинских инвесторах", – добавил он.

Зеленский объяснил, что "инвестиционная няня" – это специальный ВИП-менеджер, который будет сопровождать любого инвестора, который инвестирует в Украину более $30 млн.

Он также отметил, что проект предусматривает улучшенные условия по оплате налогов на прибыль для тех инвесторов, которые вкладывают в Украине более $10 млн.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Тогда президент заявлял, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.