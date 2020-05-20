Рада отправила законопроект о реформе СБУ на доработку в комитет

После доработки в профильном комитете Верховной Рады законопроект о реформе СБУ будет направлен на повторное первое чтение.

На сайте парламента законопроект о реформе СБУ помечен как безотлагательный Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 20 мая отправила на доработку в профильный комитет законопроект №3196 о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Данное решение поддержали 287 народных депутатов.

После доработки в комитете законопроект будет направлен на повторное первое чтение.

Законопроект о реформе СБУ 10 марта в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский. На сайте парламента проект закона помечен как безотлагательный.

15 октября 2019 года глава СБУ Иван Баканов подал проект закона президенту. Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "не свойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил в ноябре, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.