Мендель рассказала, как отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского

Для аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского подали заявки 200 СМИ, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, при отборе СМИ Офис президента руководствовался стандартами, которые есть в США и Великобритании Фото: Юлія Мендель / Facebook

На пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая проходит 20 мая в Мариинском парке в Киеве, отобрали самые рейтинговые СМИ. Об этом перед началом пресс-конференции сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, сообщает hromadske.

Она отметила, что всего заявки подали около 200 СМИ, но это не окончательное число, потому что после окончания подачи заявок многие СМИ еще обращались.

"Попали несколько десятков, мы надеемся, что будут соблюдены определенные правила карантина"– сказала Мендель.

Она уточнила, что при отборе СМИ Офис президента руководствовался стандартами, которые есть в США и Великобритании.

"Было несколько критериев, в основном это рейтинговость, а также динамика развития. У нас также есть молодые некоторые издания, но они показывают, что они быстро набирают рейтинги. Это понятно, что пресс-конференцию президента должны освещать рейтинговые издания", – объяснила она.

Мендель также добавила, что также на мероприятии будут представители СМИ "разных взглядов", чтобы не было "однобокости в идеологии".

Зеленский в начале пресс-конференции отметил, что знает о том, что не всем желающим СМИ удалось попасть на событие, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть какие-то вопросы, не всех журналистов зарегистрировали. Вы знаете, у нас в стране около 40 тыс. журналистов, поэтому в следующий раз на нашу пресс-конференцию мы ждем от журналистской общины [предложений], подготовьте нам предложение, как я могу общаться со всеми журналистами, формат другой пресс-конференции", – сказал он.

Накануне пресс-конференции ряд СМИ заявил, что им не дали аккредитацию на событие. Среди них оказались "Главком", "Тиждень", "Буквы", "Бабель" и другие. Им всем сообщили, что из-за эпидемии COVID-19 количество СМИ, которые могут принять участие в пресс-конференции, ограничено.