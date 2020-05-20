Год на должности. Пресс-конференция Зеленского. Трансляция

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21 апреля исполнился год со дня победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). В должность Зеленский вступил на месяц позже – 20 мая 2019 года.

22 апреля Офис президента анонсировал пресс-конференцию Зеленского, посвященную году его президентства. На Банковой обещали, что она состоится после карантина (он действует минимум до 22 мая).

За прошедший год Зеленский провел лишь одну большую пресс-конференцию: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами.